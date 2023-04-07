В Якутске автобус сбил 10-летнюю девочку

Фото: УГИБДД по Якутии

6 апреля в пригороде Якутска, поселке Маган, маршрутный автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает ГИБДД по Якутии.

ДТП произошло около 11 часов дня по улице Алымова. Водитель следуя в сторону конечной остановки, совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Ребенок получил травмы.

У 56-летнего водителя маршрутного автобуса стаж вождения 30 лет. Проводится административное расследование.

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