В Якутии планируется прибытие двух самолетов МЧС в пожароопасный сезон

Фото: sakha.gov.ru

В июне этого года ожидается прибытие в Якутию двух самолетов Бе-200 МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС РФ по республике Павла Гарина.

Самолеты будут базироваться в Якутске для защиты населенных пунктов и тушения лесных пожаров.

«Уже заключены договоры на применение авиации, на тушение лесных пожаров силами ГАУ „Якутлесресурс“ и авиационной базы охраны лесов. Заключены договоры на применение авиации. <...> По необходимости в июне после прохождения ледохода сюда дополнительно прибудет авиация МЧС России. Это два Бе-200 и вертолеты Ми-26 с водосливным устройством для защиты населенных пунктов и тушения лесных пожаров», — сообщил Гарин.

В середине мая в аэропорту Якутска пройдут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). В 2021 году из-за реконструкции полеты выполнялись в условиях ограниченной длины ВПП.

«Ограничения будут до 15 июня. Минтранс [Якутии] нас заверил, что ускоренными темпами взлетно-посадочная полоса для возможности принятия самолетов Бе-200 будет увеличена», — уточнил Гарин. Также самолеты в зависимости от лесопожарной обстановки смогут базироваться в Нерюнгри и Мирном.

Ранее сообщалось, что в Якутии продолжится эксперимент по искусственному вызыванию осадков. В бюджете республики в этом году вызывание искусственных осадков заложена та же сумма, что и в прошлом — 80 миллионов рублей.

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