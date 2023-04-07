В Якутии мошенник, обманувший пенсионера на 100 тысяч рублей, оказался его знакомым

В Якутии пенсионера обманул его земляка, оформив кредит на 100 тысяч. Фото: pexels.com

Пенсионер из Амгинского района обратился в полицию, заявив, что неизвестный от его имени оформил кредит на крупную сумму. Оперативникам удалось вычислить афериста, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Пожилой человек жаловался, что его взрослые дети не зовут пожить у себя, поэтому ему негде жить в деревне. Его 46-летний земляк предложил ему погостить в его квартире в Якутске. Спустя какое-то время после переезда мужчина привел дедушку в банк, не поясняя деталей некой финансовой операции.

Вскоре после этого пенсионер вернулся в Амгинский район. О существовании кредита он узнал лишь спустя несколько месяцев, когда банковский служащий сообщил ему о просроченных платежах.

Как выяснили полицейские, «добрый» знакомый, предложивший приют, оформил кредит на 100 тысяч рублей, перевел заемные деньги на свой счёт и потратил на личные нужды. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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