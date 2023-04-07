В Якутии начальник районной почты подозревается в хищении 870 тысяч рублей

Фото: novyefoto.ru

В Верхнеколымском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления федеральной почтовой службы по Якутии АО «Почта России» Евгении Березовской по факту присвоения денежных средств.

Об этом пишет Arcticpost.

Отмечается, что руководитель районного филиала из поселка Зырянка с января 2020 года по февраль 2023 года присвоила более 870 тысяч рублей, используя служебное положение. Заведено уголовное дело, ей грозит лишение свободы до шести лет.

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