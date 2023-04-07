В Якутии появились первые заслуженные мастера спорта России по мас-рестлингу

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4 апреля министр спорта страны Олег Матыцин присвоил звания заслуженных мастеров спорта России по мас-рестлингу двум якутским мадьыны — Павлу Черноградскому и Дмитрию Попову, сообщает пресс-служба РЦНВС имени В. Манчаары.

Они первыми в Якутии получили звания по национальному виду спорта, передает ЯСИА. Павел Черноградский — четырехкратный чемпион мира по мас-рестлингу, Дмитрий Попов — трехкратный. Но в этом году Черноградский пропустил отбор на чемпионат мира, поэтому у Попова есть реальные шансы сравниться с ним по количеству золотых наград.

Отмечается, что оба спортсмена ранее выступали в одной весовой категории до 90 кг, были принципиальными соперниками и поочередно разделяли между собой золотые награды чемпионатов республики и страны. Их схватки являлись самыми ожидаемыми для любителей мас-рестлинга.

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