В Якутии пройдут масштабные учения МЧС России

Фото: Андрей СОРОКИН

Опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика — 2023» проходят на территории Якутии с 6 по 7 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Сотрудники МЧС, Службы спасения Якутии и других ведомств отработают ликвидацию нескольких происшествий, в числе которых аварийный разлив нефтепродуктов и пожар.

Сегодня, 7 апреля участники будут отрабатывать ликвидацию условного разлива нефтепродуктов и условного пожара на нефтебазе в поселке Батагай Верхоянского района.

Также в рамках учений проходят круглые столы и семинары, выставка обмундирования, снаряжения и технических средств, применяемых в условиях Арктики. Были организованы республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Ранее на территории республики провели экспедиции по маршрутам Якутск — Батагай и Якутск — Среднеколымск. Спасатели испытали технику, организовали показательные выступления по деблокированию пострадавшего после дорожно-транспортного происшествия, провели практические занятия по медицине в школах.

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