График и адреса отключений света, воды и газа в Якутске на 7 апреля

Плановые отключения света, воды и газа в Якутске на 7 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 7 апреля, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, горячей воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Чернышевского, 13-19, ул. Гастелло, 1, 3, ул. Туймаада, 2, 6, ул. Камышовая, 1А-11.

09.30 – 11.00 – ул. Кедровая, 12 - 81.

09.30 – 16.00 – ул. Автодорожная, 11-19, Покровский тракт, 4 км, ул. Чернышевского, 118, 118/1, 118/3.

14.00 – 17.00 – с. Маган, мкрн. 40 лет Победы.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 - квартал 129: ул. П. Алексеева, 3/1, д/с №10 "Туллукчаан", 5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, ул. Орджоникидзе, 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, ул. Пояркова, 13, 13/1, 15, 17/1, ул. Курашова, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/5, 30/6, ул. Толстого, 20, квартал 54: ул. Орджоникидзе, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, пр. Ленина, 8, 10, ул. Курашова, 22.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

13.30 – 16.00 - ГРПШ-57, Богородицкая церковь, магазин «Олук», ул. Красноярова, 1/1, ул. Чернышевского, 52А.

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