В больнице Момского района Якутии пациентов кормили просроченными продуктами

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Момского района пресекла нарушения при организации питания пациентов районной больницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

После проверки прокуратуры вскрылось, что в больнице хранили продукты питания с истекшим сроком годности. Они предназначались для приготовления пищи для пациентов стационарного отделения. Учет (брокераж) готовой пищевой продукции также отсутствовал.

В адрес главного врача больницы было внесено представление об устранении нарушений. Нарушения были незамедлительно устранены, а работники соответствующего цеха привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководитель стационарного отделения районной больницы был привлечен к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в виде предупреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.