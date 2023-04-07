В Якутии открыли ледовую переправу Кангалассы — Соттинцы через реку Лену

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 6 апреля вновь открыта ледовая переправа Кангалассы — Соттинцы автодороги Борогон через реку Лену, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Проезд разрешен для автотранспорта с общим весом до 20 тонн. Обеспечен безопасный объезд в местах выхода наледных вод.

Напомним, ледовая переправа Кангалассы — Соттинцы была временно закрыта 4 апреля: наледь вышла на проезжую часть зимника на 20-м километре. Протяженность наледи составила более 400 метров.

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