В Якутии в пятницу ожидаются снег и сильный ветер

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В Якутии в пятницу, 7 апреля, ожидается снежная погода. По данным УГМС, на северо-западе республики будет идти снег, на западе, юго-западе мокрый снег, на севере, северо-востоке также ожидается небольшой снег. В западной части Якутии ситуация также усугубляется легким дождем.

Также в районах ожидается порывистый ветер, местами до 14 м/с, до 20 м/с в Вилюйской группе, Мирнинском, Оленекском, Ленском, Олекминском районах, в Жиганском и Кобяйском районах до 23 м/с. Температура ночью составит до -23 градусов, при прояснении -33 градуса, на северо-востоке в низинах -38, западе -13, юго-западе -5. На севере ожидается до -15 градусов.

В Якутске день будет преимущественно без осадков, с порывами ветра до 8-13 м/с. Ночью ожидается похолодание до -27 градусов, днем до -8 градусов.

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