В Якутске начнут обучать веб-дизайнеров

Фото: мэрия Якутска

В пригородной школе №12 Якутска начнут подготовку веб-дизайнеров. Курсы появятся в учреждении после ввода дополнительного здания и оснащения современным оборудованием. Они будут входить в программу дополнительного обучения.

«По этой специальности будем обучать, начиная с 10 класса, и вместе с аттестатом ученик, который пройдет этот курс, получит свидетельство об освоении курса веб-дизайнера» – сообщила замдиректора школы Анисия Прохорова.

Ввести веб-дизайн решили по результатам опроса учеников. Обучение этому предмету начнется с нового учебного года – курс будет идти на протяжении двух лет.

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