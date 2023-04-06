В Якутске установили первую сваю школы на 990 мест в микрорайоне ДСК

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Якутии стартовало строительство второй крупнейшей школы в республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Трехэтажный объект рассчитан на 990 мест, общая площадь здания составляет 14 тысяч кв. метров. Первый вице-премьер республики Кирилл Бычков отметил, что школа будет возводиться в рекордно короткие сроки, и будет введена в 2024 году.

Генеральным подрядчиком является АО «ИФК «РФА-Инвест». Ради этого строительства Якутия первой из российских субъектов заключила концессионные соглашения по результатам второго отбора федерального проекта при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Всего в 2023 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество школ — свыше 20 и 6 детских садов.

Ранее в столичном микрорайоне «Прометей» была введена школа на 990 учащихся.

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