В гости к якутским охотникам залетела полярная сова

Фото: скриншот видео

Якутские охотники спасли от собак полярную сову. Видео опубликовал телеграм-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На кадрах видно, как красивая птица рядом с лесным домиком прыгает по земле и машет крыльями, пытаясь взлететь. Ее настигают собаки. Одна из них почти хватает ее за крыло. Но тут подбегает мужчина и с криками «Нельзя!» прогоняет псов от пернатого гостя.

Почему сова решила наведаться в гости к людям — неизвестно. Может, простое любопытство. Или, возможно, ее привлекла какая-нибудь еда. Не исключено, что хищница пыталась украсть мясо у собак и сама чуть не стала обедом.

Мужики посадили важную гостью повыше, на дрова. Она не спеша поправила крыло и уставилась на своего спасителя своими огромными глазами.

«Так смотрит. Че на меня смотришь?» — смеется человек.

Сова, словно поняв его речь, моргает и смущенно отводит взгляд в сторону. Но тут же, не выдержав, снова таращится на него — видео.

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