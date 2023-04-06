В Якутии автодорогу «Умнас» реконструируют с учетом строительства Ленского моста

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Реконструкцию региональной автомобильной дороги «Умнас» в границах Якутска продолжат до 28 км, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

«Сегодня идет реконструкция автомобильной дороги „Умнас“ на участке с 11 по 20 км, но у нас есть проект продолжить до 28 км. Дорога станет подъездной к Ленскому мосту», — сообщил на месте дорожных работ первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов.

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Объект реализуется в два этапа со сдачей в 2024 году. В окончательном виде автодорога получит по две полосы движения в каждом направлении, новые остановочные пункты, уличное освещение и будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в ходе реконструкции используются строительные материалы и продукция отечественного производителя, которые качеству не уступают зарубежным аналогам. Поэтому дефицита ресурсов нет.

Как считает представитель строительного контроля ООО «СтК Групп» (Иркутск) Александр Перушкин, план по первому этапу работ на текущий год будет выполнен.

«Мы опасаемся, что с оттайкой снега будет много воды, но думаю со всем этим справимся. ЗАО „Дороги Саха“ работает не первый год. Зарекомендовало себя хорошо. Материально-техническая база, снабжение, ресурсы, люди и техника - все это есть. В принципе, не должно быть проблем», — подчеркнул он.

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