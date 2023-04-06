Коневод Дугуйдан Винокуров на днях поедет обратно в Якутию

Фото: «Всадники Севера»

Якутский всадник Дугуйдан Винокуров на днях поедет обратно домой после экстремальной конной экспедиции в Магаданскую область.

«Мы находимся в Сеймчане. Лошади в порядке. Завтра-послезавтра поедем обратно в Якутию. За лошадьми должна приехать машина», — сказал Дугуйдан в видеоприветствии жителей Усть-Алданского района, которым выразил отдельную благодарность.

Как пишет пресс-служба районной администрации, улус оказал материальную помощь в поддержку проекта. Но точная сумма не называется.

Коневод признался, что два человека в его команде — из данного района. Ранее сообщалось, что всего в группе поддержки четыре человека.

Конная экспедиция из Оймяконского района в Сеймчан Магаданской области завершилась 31 марта. Подробнее о проекте можно почитать здесь.

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