В Национальном художественном музее Якутии открылась выставка выдающегося живописца Ивана Шишкина

Фото: Андрей СОРОКИН

6 апреля в Якутске открылась выставка живописца Ивана Шишкина, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В экспозиции представлены 83 уникальных подлинных произведения великого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Сейчас мы становимся свидетелями открытия выставки выдающегося живописца Ивана Шишкина. Его произведения знакомы всем со школьной парты», — сказал глава Якутии Айсен Николаев и выразил благодарность республике Татарстан за возможность якутянам приобщиться к миру великого русского художника.

Отмечается, что выставка открылась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Республикой Татарстан, подписанного Айсеном Николаевым и Рустамом Миннихановым в 2021 году.

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава обратил внимание на то, что собрание произведений Ивана Шишкина, хранимое в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан — третье по масштабу и значимости в нашей стране, после крупнейших музеев России — Третьяковской галереи и Русского музея.

Для выставки в Якутске из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан отобрано 33 произведения живописи, 50 — графики. Графика будет показываться в два этапа — по 25 листов со сменой экспозиции через три месяца, что связано с особыми требованиями к условиям показа в открытом доступе.

Фото: Андрей СОРОКИН

Экспозицию дополнили произведения из собрания Национального художественного музея Якутии: живописное полотно «Сумерки» (1883) и шесть офортов, поступивших в разные годы из Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) и частной коллекции. Среди них: «Сельский пейзаж» (1870), «Буковая роща» (1870), «За дичью» (1873), «Ай-Петри» (1882), «Гурзуф» (1885), «Темный лес» (1885).

Национальный художественный музей совместно с ботаническим садом Института биологических проблем криолитозоны разработали интерактивное пространство в виде тактильных образцов природных материалов, таких как спилы, деревья, шишки, листья, семена, плоды, веточки. Также будут представлены запахи хвойных растений, луговых цветов и трав в специальных флаконах.

Фото: Андрей СОРОКИН

В рамках программы выставки состоятся тематические экскурсии, творческие занятия и мастер-классы, лекции, квест-игры для посетителей.

Масштабный проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея Якутии, а в ноябре в рамках юбилейных мероприятий впервые в Якутии состоятся Дни Эрмитажа.

Выставка «Иван Шишкин» будет работать для всех посетителей с 7 апреля по 30 сентября текущего года в основном здании Национального художественного музея.

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