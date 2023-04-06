В Якутии за сутки выявили 82 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 6 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировал 51 случай ковида. В Ленском и Хангаласском районах — по пять, в Мирнинском и Намском — по три, в Абыйском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Усть-Алданском — по два, в Горном, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Чурапчинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1638 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 809 974 теста.

В больницы республики за сутки госпитализированы 12 человек с COVID-19, выздоровели 88.

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