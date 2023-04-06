В АЛРОСА рассказали, как инвестируют в «зеленые» проекты

Зарыбление водоемов Якутии. Фото: Экологический центр АЛРОСА

Минимизация воздействия на экологическое состояние территорий присутствия, использование возобновляемых источников энергии, переработка мусора, сокращение потребления воды, восполнение лесных ресурсов, поддержка экологических программ, реализация просветительских и других проектов - это лишь верхушка айсберга «зеленых» инициатив якутской алмазной компании.

- Охрана окружающей среды и снижение воздействия на климат - один из стратегических приоритетов компании. В этом направлении ведется системная работа. В числе ключевых мероприятий АЛРОСА по повышению экологичности производственной деятельности можно отметить внедрение системы энергоменеджмента, перевод транспорта с жидкого топлива на газ, проект организации лесопитомника в зоне промышленного освоения компании, исследование степени влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии, - отметила заместитель главного инженера по вопросам экологии и работы с коренными и малочисленными народами Севера - руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.

Подписание соглашения с Фондом экологической безопасности ДВ. Фото: Экологический центр АЛРОСА

Одно из важных направлений работы экологов АЛРОСА - восстановление земель и биоразнообразия. Компания ежегодно проводит мониторинг биологических видов, а также мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в частности зарыблению рек. В числе новых проектов - проектирование лесопитомника в Мирнинском районе, мониторинг в целях создания информационной базы данных по определению региональных нормативов качества почв в зоне промышленной разработки месторождения, финансирование разработки проектно-сметной документации по строительству осетрового цеха.

Участники движения «Зеленые пионеры Якутии». Фото: Экологический центр АЛРОСА

Кроме того, компания заботится о сохранении культуры и языков народов Якутии: проводит выставки-ярмарки, поддерживает экологические экспедиции, летние лагеря на особо охраняемых природных территориях, проводит национальные праздники и различные мероприятия по экологическому просвещению населения. Для освещения проблемы загрязнения, климатических изменений и браконьерства компания поддержала выпуск художественно-документального фильма «Хозяин Арктики».

Экологическая повестка всегда была и остается в центре внимания алмазного гиганта: на поддержку мероприятий в области экологии компания выделила 12 миллионов рублей.

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