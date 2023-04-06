Фото: Якутская природоохранная прокуратура

В Аллаиховском районе мусоросжигающая станция не поставлена на государственный учет

Нарушение эксплуатации мусоросжигающей станции в Аллаиховском районе выявила Якутская природоохранная прокуратура.

В нарушение требований закона объект «Инсинераторная установка «HURIKAN500», оказывающая негативное воздействие на экологию, уже длительное время не ставили на государственный учет.

Прокуратура внесла в Службу эксплуатации муниципального имущества Аллаиховского района представление, затем обратилась с иском в суд с требованием поставить на учет опасный объект.

Кроме того, в отношении директора Службы эксплуатации заведено дело по ч.1 ст.8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле.

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