За нарушения оштрафован руководитель Управления по недропользованию по Якутии Никита Шепелев

Фото: пресс-служба Государственного собрания Ил Тумэн

К ответственности за нарушения при предоставлении государственных услуг привлечен руководитель Управления по недропользованию по республике, сообщает Якутская природоохранная прокуратура.

Это ведомство регулирует сферу недропользования, к примеру, объявляет аукционы на добычу полезных ископаемых на территории республики.

Проверка установила, что в этой структуре систематически допускались различные нарушения. В частности, управление не рассматривало заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами, также выносились необоснованные решения об отказе в их рассмотрении. При этом не учитывались факты невозможности выполнения недропользователями лицензионных условий.

Природоохранная прокуратура внесла представление руководителю Управления по недропользованию по республике Никите Шепелёву. На него было заведено дело по ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

После вмешательства прокуроры управление приняло меры к устранению нарушений. Руководителю назначен штраф.

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