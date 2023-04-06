Прокуратура обязала мэрию Якутска обеспечить земельными участками многодетные семьи

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По иску прокуратуры Якутска суд обязал окружную администрацию города обеспечить земельными участками более 7,8 тысяч многодетных семей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В мэрии Якутска на получение земельных участков состоят на учете более 7,8 тысяч многодетных семей. При этом муниципалитет в нарушение требований закона не принял надлежащих мер на обеспечение семей бесплатными участками с необходимой инфраструктурой.

Прокуратура города обратилась с иском в суд о признании незаконным бездействия администрации Якутска. Также мэрию обязуют выдать многодетным семьям земельные участки с необходимой инфраструктурой в собственность бесплатно. Речь идет о семьях, которые встанут на учет до 31 декабря 2024 года.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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