Скинул номер своей карты незнакомцу и присвоил деньги. Жителя Якутска осудили за мошенничество

Реальный срок получил житель Якутска за мошенничество и хранение наркотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33-летний житель Якутска осужден за мошенничество и сбыт наркотических средств, сообщает прокуратура Якутии.

В октябре 2021 года ему пришло сообщение от незнакомца с просьбой сообщить номер банковской карты. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и скинул номер своей карты, на которую потерпевший перевёл 50 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2022 года мужчина возле крыльца жилого дома обнаружил свёрток с наркотиком в крупном размере. Находку он забрал с собой и хранил для личного употребления. После задержания сотрудниками полиции, запрещенные вещества были изъяты.

За эти два эпизода суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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