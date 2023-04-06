В Якутии пенсионер из поселка Жатай насмерть забил свою сожительницу

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В Якутске 67-летний мужчина осужден к 8 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления в отношении женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Он осужден по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В мае прошлого года пьяный мужчина привел на работу свою сожительницу. Пара поссорилась, и пенсионер избил женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела.

В результате полученных тяжких травм потерпевшая скончалась в больнице.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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