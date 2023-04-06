График и адреса отключений света, воды и газа в Якутске на 6 апреля

Плановые отключения в Якутске на 6 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 апреля, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-17.00 – Вилюйский тракт 5 км., ул. Жатайская, ул. Винокурова, Хатынг-Юрях 7 км., Сергеляхское шоссе 5, 6, 7, 8 км. частично, Мерзлотная 36 по 38/7, ул. Набережная, ул. Новосайсарская 4 по 13, ул. Билибина 19 по 21 а, ул. Текстильная, ул. Московская, ул. Огородников, ул. Пилотов, ул. Красильникова, ул. Автодорожная, ул. Транспортная;

09.30-16.00 - 50 лет Советской Армии 51 по 118 д, ул. Огородников 1 по 23, ул. Очиченко, Усть-Мархинка, СОТ Прибрежный, СОТ Огородник, Мархинка.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- холодной воды:

09.00-12.00 - ул. Лермонтова 56, 58, 58/2, 58/3, 58в, 60, 60/1, 60/2, 62/5, 62К;

09.00-16.00 - ул. Каландаришвили 17, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 24/2, ул. Ойунского 24, ул. Павлика Морозова 2, 2Г;

- горячей воды:

09.00-13.00 – ул. Кузьмина 13/2, 15/2.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях горячей воды:

10.00-12.00 – ул. Газовиков 1 по 24 (17 МКД), ул. Дзержинского 70/1, 70/2, 70/3, ул. Труда 1, 3, 3/1, 5/1.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30-12.00 - Халтурина 15/2, 15/1, 15, 13, 13/1, 15/3, 15/4, 11/2, 11, ул. Пекарского 5, ул. Жорницкого 14/8, ул. К.Цеткин 14/7;

08.30-16.30 - ГРПШ-76 Госснабсбыт, ГРПШ-13 Архитекс, ул. 50 лет Советской Армии 53/1;

09.15-17.00 – ул. Набережная, 2-ая Набережная, 3 Набережная 253 жилых домов, магазины «Сандолин», «ИП Зырянов», «Сайдын», «Вулкан», «Автомойка»;

09.30-15.30 – п. Марха ИП Сивцев, Заимка 2, 4.

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