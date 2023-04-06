В Якутии единовременные выплаты контрактникам составляют 150 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет, в отдельных случаях граждане до 65 лет, сообщил инструктор пункта отбора в Якутске, старший прапорщик Алексей Колесов.

Желающие пройти отбор должны иметь не ниже 9 классов среднего образования и категорию годности к военной службе «А» или «Б». Денежное довольствие военнослужащих составляет от 170 тысяч рублей при участии в специальной военной операции, также предусмотрены федеральные и республиканские единовременные выплаты.

– Они получат единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей, подписав контракт не менее чем на год и более. Республиканские выплаты на сегодняшний день составляют 150 тысяч рублей при поступлении на военную службу, а для членов семьи военнослужащего – 200 тыс. рублей, – рассказал Андрей Колесов.

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно в военных комиссариатах по месту жительства. В Якутске пункт находится по адресу: улица Чепалова, 23, контактный телефон 32-10-40.

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