В Якутске «Тотальный диктант» пройдет на 16 площадках

Фото: пресс-служба СВФУ

Порядка 600 человек в этом году примут участие в акции «Тотальный диктант» в Якутске, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Кроме того, акция охватит и районы республики. Также будет возможность проверить свои знания в дистанционном формате на сайте акции.

В СВФУ диктант напишут порядка 300 студентов и сотрудников. Диктаторами выступят преподаватели филологического факультета. Площадки будут открыты в Центре студенческих инициатив и аудитории 424 в Главном учебном корпусе, научном зале гуманитарной литературы Научной библиотеки и в колледже инфраструктурных технологий. Кроме того, традиционно отдельная площадка предусмотрена и для иностранных студентов СВФУ.

Автор текста «Тотального диктанта» 2023 года — писатель и журналист Василий Авченко, который известен книгой о литературных первопроходцах Дальнего Востока. Специально для акции он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

«Герои произведений Василия Авченко — реальные люди с интересной судьбой, о оторых многие могли не знать. Для филологов, координаторов акции он провел демо-диктант в городе Ярославле. Скажу, что демоверсия текста была интересной и в меру сложной», — сказала заместитель проректора по внеучебной работе и молодежной политике СВФУ Саргылана Нестерева.

На площадке Национальной библиотеки Якутии текст прочитает артист Государственной филармонии республики, вокалист Леонид Анциферов.

В предыдущие годы, когда Якутск выступил в качестве столицы «Тотального диктанта», были открыты уникальные площадки в Музее Мамонта СВФУ и туристическом комплексе «Царство вечной мерзлоты», проведен Фестиваль грамотности. В этом году столицей «Тотального диктанта» стал Нижний Тагил.

«Тотальный диктант» в Якутске пройдет 8 апреля в 14:00 часов. С площадками проведения можно ознакомиться на сайте.

В Якутске просветительская акция проводится с 2013 года. Организаторами являются филологический факультет СВФУ и Национальная библиотека Якутии.

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