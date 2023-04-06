В якутском Покровске с балкона на пятом этаже выпал пожилой мужчина

Фото: yakutia-daily.ru

5 апреля в Покровске Хангаласского района произошел трагический инцидент со смертельным исходом, сообщили «КП-Якутии» жители города. В ЕДДС Хангаласского района информацию подтвердили.

С балкона пятого этажа многоквартирного дома в микрорайоне Кыл-Бастах выпал пожилой мужчина. Со слов горожан, он жил вместе с супругой и недавно полностью потерял зрение.

«Вроде как недавно ослеп. Может, тогда депрессия на этом фоне развилась, не хотел обременять жену», — пишут жители Покровска.

Что произошло на самом деле, предстоит выяснить правоохранительным органам.

В свою очередь Следком Якутии официально подтвердил смерть пожилого мужчины в Покровске.

По данным ведомства, тело 65-летнего мужчины найдено 5 апреля в 13 часов. Проведен осмотр места происшествия, проводится экспертное исследование, которое установит причину смерти мужчины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.