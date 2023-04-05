В Якутии посадили члена крупной банды телефонных мошенников

Фото: МВД Якутии

Верховный суд Якутии утвердил обвинительный приговор 23-летнему якутянину, который участвовал в схеме по телефонному мошенничеству. Мужчина работал обнальщиком в организованной группе телефонных мошенников: он приезжал к обманутым гражданам, забирал у них деньги и выводил на счета.

Установлено, что группа представлялась брокерской компанией и убеждала якутян «инвестировать» деньги в ценные бумаги. На деле средства уходили на счета мошенников. В группировку входили представители «колл-центра» и непосредственно курьеры, обналичивающие средства.

– С апреля 2020 года по март 2021 года данная организованная группа обналичила через банкоматы в различных городах Российской Федерации, в том числе в городах Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва более 53 миллионов рублей, которые были похищены у граждан Российской Федерации. В настоящее время расследование в отношении остальных соучастников организованной группы продолжается, – добавили в суде.

В итоге Томпонский районный суд приговорил мошенника к 4,5 годам колонии. После апелляции Верховный суд частично изменил содержание приговора, однако само наказание оставил без изменений.

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