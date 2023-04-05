В Алданском районе Якутии автокран столкнулся с «Лексусом»

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Утром 5 апреля на 572-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

62-летний водитель автокрана на базе «Урала» выбрал безопасную скорость движения и в условиях ограниченной видимости ( снежная пыль) выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Lexus GX 470.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП 39-летний пассажир «Лексуса», сидевший на переднем пассажирском сидении, получил перелом костей таза. Его госпитализировали в реанимационное отделение Алданской ЦРБ. Оба водителя были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.

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