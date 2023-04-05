Днем 6 апреля в Якутске существенных осадков не ожидается

Фото: KP.RU

Днем 6 апреля в столице республики температура воздуха составит минус 10-12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер, западный 5-10 м/с. Ночью -16-18°, днем -10-12°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 7 градусов, ветер 5 м/с.

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