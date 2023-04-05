Кастет в чемодане. Якутянин пытался провезти через границу холодное оружие

Фото: пресс-служба Иркутской таможни

Сотрудники Иркутской таможни обнаружили кастет в багаже пассажира, прибывшего международным авиарейсом в Иркутск из Таиланда, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что ввезти в Россию кастет в своем чемодане пытался житель Якутии. При прохождении таможенного контроля он проследовал по «зеленому» коридору, заявив, что у него нет с собой подлежащих декларированию и запрещенных к ввозу товаров. Позже мужчина пояснил, что приобрел кастет на рынке Паттайи в качестве сувенира.

Фото: пресс-служба Иркутской таможни

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что опасный «сувенир» относится к категории холодного оружия ударно-дробящего действия.

«Граждане, возвращаясь с отдыха из „экзотических“ стран, таких как Таиланд, в качестве сувениров или подарков пытаются ввезти охотничьи ножи, кастеты, сюрикены. При этом предметы, приспособленные для использования в качестве холодного оружия ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего действия, для перемещения через таможенную границу ЕАЭС запрещены», — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Игорь Корякин.

В отношении якутянина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ и направлено в суд для рассмотрения. Как правило, по решению суда такое оружие конфискуется и затем подлежит уничтожению.

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