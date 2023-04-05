В Якутске маршрутный автобус №5 поменяет схему движения с 9 апреля

Фото: пресс-служба мэрии Якутска
С 9 апреля городской маршрутный автобус №5 будет следовать по временному измененному маршруту, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.
С конечной остановки «Медцентр» автобус будет следовать по улицам: Сергеляхское шоссе — Дежнева — Кулаковского — Ярославского — Октябрьская — Орджоникидзе — Петра Алексеева — Семена Данилова — Космонавтов — Пионерская — Жорницкого — Хатын-Юряхское шоссе — Курнатовского — Можайского — Строда — Советская — Мархинская — до конечной остановки «Малая Марха».
В связи с чем введены изменения, в релизе не указывается. В настоящий момент автобус №5 ездит по улицам Белинского и Петровского.
Также сообщалось, что в Якутске изменена схема движения маршрутного автобуса №6 в связи с плановыми ремонтными работами на улицах Челюскина и Бабушкина.
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