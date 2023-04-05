В Якутске маршрутный автобус №5 поменяет схему движения с 9 апреля

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 9 апреля городской маршрутный автобус №5 будет следовать по временному измененному маршруту, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

С конечной остановки «Медцентр» автобус будет следовать по улицам: Сергеляхское шоссе — Дежнева — Кулаковского — Ярославского — Октябрьская — Орджоникидзе — Петра Алексеева — Семена Данилова — Космонавтов — Пионерская — Жорницкого — Хатын-Юряхское шоссе — Курнатовского — Можайского — Строда — Советская — Мархинская — до конечной остановки «Малая Марха».

В связи с чем введены изменения, в релизе не указывается. В настоящий момент автобус №5 ездит по улицам Белинского и Петровского.

Также сообщалось, что в Якутске изменена схема движения маршрутного автобуса №6 в связи с плановыми ремонтными работами на улицах Челюскина и Бабушкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске изменена схема движения маршрутного автобуса №6 (подробнее) Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.