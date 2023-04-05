Якутянин украл телефон, часы и деньги во время пьяной драки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что вы будете делать, если в ходе застолья в квартире хозяин и один из гостей начнут драться между собой? Разнимать их? Вызывать полицию? Попытаться успокоить?

А вот ранее судимый 30-летний мужчина решил, что это лучший момент для кражи. Пользуясь тем, что все заняты потасовкой и за ним никто не наблюдает, он незаметно похитил дорогостоящий сотовый телефон, наручные часы и 2 500 рублей.

По его словам, денежные средства он потратил на свои нужды, а телефон по пути потерял. Похищенные наручные часы изъяты. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «кража».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.