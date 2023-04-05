В Якутии создан штаб по организации летнего отдыха детей участников СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии оказано 4162 меры поддержки детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра образования и науки республики Ирину Любимову.

Так, 1157 детей освобождены от платы, взимаемой за посещение детского сада. 1170 учащихся с 5 по 11 классы обеспечены бесплатным питанием в школьных организациях.

В связи с приближением летнего сезона принято положительное решение по 1 352 бесплатным путевкам на летний период в детские оздоровительные лагеря для детей от 6,5 до 18 лет.

«В министерстве образования создали штаб, который с этого момента работает круглосуточно. Сейчас принимаем заявки на оздоровление детей в наших центрах. 325 бесплатных путевок предоставляем для отдыха детей в центре „Сосновый бор“ и 85 путевок — в центре „Сир уустара“ в селе Кемпендяй Сунтарского района. Все другие лагеря, в том числе и республиканские — „Связист“, „Лидер“ и муниципальные лагеря в районах тоже реализуют такую услугу — бесплатный отдых и оздоровление детей во время летнего отдыха», — проинформировала Ирина Любимова.

Родители, дети могут позвонить в штаб по номеру 8-800-550-14-21 и получить ответ на все вопросы о бесплатных путевках для детей военнослужащих.

Заявки на целевое обучение в средних специальных образовательных учреждениях и учреждениях высшего образования в республике принимают с 20 июня и до 19 августа. Начал свою работу и республиканский штаб абитуриента (телефон 50-60-44). В этом году для поступления в высшие образовательные учреждения 10% контрольных цифр приема определили для детей военнослужащих.

Продолжается выплата повышенных стипендий 354 учащимся в высших и средних профессиональных учебных заведениях в период военной службы по мобилизации родителя.

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