В Якутии семи управляющим компаниям не продлили лицензии на управление многоквартирными домами

Фото: пресс-служба управления Госстройжилнадзора Якутии

В Якутии в марте начался процесс перелицензирования управляющих компаний, сообщает пресс-служба управления Госстройжилнадзора республики.

От управляющих компаний поступило 77 заявлений о продлении срока действия лицензии, в том числе от 46 столичных УК и 31 районных.

В Госстройжилнадзоре пока рассмотрели 20 заявлений, из них 13 управляющим компаниям лицензии продлены, по 7 компаниям — принято решение об отказе.

Отказано в продлении лицензии следующим УК: ООО УК «Акведук» (г. Якутск), ООО УК ЖКХ «Бюджетник» (г. Якутск), ООО «Гармония» (г. Якутск), ООО «Модуль – Сервис» (г. Якутск), ООО УЖК «Алтан» (Оймяконский район), ООО «Комфорт-Ленск» (Ленский район) и ООО УК «Ситим» (Нюрбинский район).

Отмечается, что основными причинами отказа являются не соблюдение требований по размещению информации в ГИС ЖКХ, наличие у лицензиата задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, отсутствие заключенных договоров с ресурсниками, а также нарушение сроков подачи заявления на продление лицензии.

Организации, которым было отказано в продлении лицензии с 1 июня 2023 года будут лишены права работать.

«В таком случае жителям многоквартирных домов необходимо будет общим собранием выбрать новую управляющую компанию, или же районные администрации могут назначить им временные УК, до проведения конкурса», — говорится в сообщении.

В 2022 году был запущен механизм продления срока действия лицензии по управлению многоквартирными домами. Для части лицензиатов дата окончания срока действия лицензий была отсрочена до 1 июня 2023 года.

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