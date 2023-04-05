Преподаватель из Олекминского района подозревается в хищении средств коррекционной школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным прокуратуры Якутии, в Олекминском районе произошло хищение бюджетных средств школы.

Как сообщает Arcticpost, речь идет о преподавателе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат №7». В этой школе обучаются дети с диагнозами детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, болезнь Дауна.

Мужчина на протяжении семи лет подделывал приказы и табели учета рабочего времени, вносил ложные сведения. Также он незаконно получил 350 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство.

Заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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