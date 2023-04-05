В Якутске в 5-этажном доме подожгли входную дверь в квартиру

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

4 апреля в 21:51 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

По данным «КП – Якутия», возгорание произошло в здании по улице Кржижановского. К моменту приезда пожарных внешних признаков горения не наблюдалось.

Оказалось, что кто-то поджог входную дверь в квартиру, но возгорание потушили до прибытия пожарно-спасательной службы. Дверь повреждена на площади 2 кв.м. Виновник и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

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