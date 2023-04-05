В Якутске новый мусорный полигон был захламлен еще в процессе строительства

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Якутская природоохранная прокуратура проверила ход строительства полигона размещения твердых коммунальных отходов в Якутске, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Во время проверки было выявлено множество нарушений требований строительного и градостроительного законодательства.

На стройплощадке отсутствовала проектная, рабочая, разрешительная, техническая и иная документация. Сама стройплощадка была захламлена отходами в виде шин, покрышек, металлических бочек горюче-смазочных материалов.

К проведению работ допускали без средств индивидуальной защиты, без обеспечения пожарной безопасности.

Бюджетные средства были потрачены впустую на закупку и установку не работающих видеокамер — бесперебойная онлайн-трансляция процесса строительства не ведется.

Прокуратура внесла заказчику объекта ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» и подрядчику ООО «РемСтройПроект» представления.

В отношении ответственных лиц было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле.

Напомним, новый полигон твердых коммунальных отходов в Якутске планируют ввести в эксплуатацию совместно с новой мусороперегрузочной станцией. Работы над полигоном уже начались, первый этап строительства планируется закончить в этом году. В этом же году начнется строительство станции. Власти полагают, что после возведения полигона Якутск сможет перерабатывать 50% всех ТКО, которые генерирует республика в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии объявлен конкурс на строительство мусорного полигона в 27 километрах от Якутска (подробнее)

Гнить под открытым небом мусору больше нельзя. Для отказа от свалок Якутии требуется 10 миллиардов рублей (подробнее)

В Якутске откроют новый мусорный полигон для ТКО (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.