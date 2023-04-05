В Якутске пройдет поминальная встреча по случаю годовщины со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Фото: t.me/ldpr_yakutia

6 апреля исполняется годовщина со дня смерти бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба партии.

«После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75-ти лет не стало одного из ярчайших политиков современности, который выступал за справедливость, социальное равенство и развитие страны», — говорится в сообщении.

В ЛДПР отметили, что Жириновский был одним из немногих политиков, которые могут «видеть будущее» и чувствовать настроения людей.

Якутское отделение ЛДПР приглашает всех желающих почтить память по случаю годовщины смерти основателя партии. Поминальная встреча состоится 6 апреля в 11 часов утра в Никольском храме, с 12 до 17 часов в якутском региональном штабе по адресу: ул.Петровского, 21/2, каб. 202.

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