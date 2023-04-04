Жителей Якутии предупредили о высоком риске ЧС и аварийных ситуаций

Фото: мэрия Якутска

В Якутии в ближайшие сутки прогнозируется высокая степень вероятности возникновения ЧС и аварийных ситуаций. Как сообщили в якутском УГМС, 5 апреля в Намском Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном районах и окрестностях Якутска ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, в Жиганском, Кобяйском, Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с. Также прогнозируются поземка и метели.

«В результате прогнозируемых порывов ветра усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, связи. При длительном отсутствии электроснабжения существует вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением обеспечения населения теплом и водоснабжением», – предупредили в мэрии Якутска.

Также якутян предупредили о возможных обрушениях ветхих конструкций и рекламных щитов. Ветер может сорвать кровлю с домов. Также возможны скопления машин на дорогах и нарушения в работе аэропортов.

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