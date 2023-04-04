В Якутии назначили ректора Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении ректора Высшей школы инновационного менеджмента. На эту должность был поставлен Василий Миронов – соответствующий указ вступил в силу сегодня.

Как рассказали в аппарате главы, Миронов в 2007 году окончил Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Также он является кандидатом экономических наук.

Новый ректор в 2011-2016 годах работал в Северо-Восточном федеральном университете им. Аммосова на различных должностях: к примеру, был доцентом кафедры менеджмента горно-геологической отрасли. После Миронов получил должность ведущего эксперта в Центре стратегических исследований Якутии, а в 2018 году был назначен замглавы аппарата Ил Тумэна. Также Миронов успел поработать в Минэкономики Якутии.

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