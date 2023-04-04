Якутских призывников направят только в части Восточного военного округа

Фото: оперштаб Якутии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин дал пояснения касательно весенней призывной кампании. По его словам, призывников будут направлять исключительно в военные части, дислоцированные на территории Восточной военного округа. Об отправке срочников в другие районы РФ или на СВО речи не идет.

«Призыв проводится в плановые сроки с 1 апреля по 15 июля. Кроме того, в Якутии с 1 мая по 15 июля он пройдет в 14 северных муниципальных образованиях. Увеличение количества призывников не устанавливалось. Напротив, по сравнению с весенним призывом 2022 года задание этого года меньше на 100 человек», – отметил Авдонин.

По словам комиссара, призыв по-прежнему будет проходить в режиме строгого соблюдения антиковидных мер.

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