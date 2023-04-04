Справедливороссы рассказали о трех главных задачах партии

Фото: предоставлено партией СРЗП (Республика Саха) Якутия

Федот Тумусов сообщает, что партия продолжает подготовку к предстоящей избирательной кампании в плановом режиме. Партия будет принимать участие во всех проводимых выборах.

Сейчас идет работа по формированию кандидатов в депутаты разного уровня, членов участковых и окружных избирательных комиссий. В эти дни особенно активно она ведется в Вилюйской группе улусов: Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе, Сунтаре.

- Региональное отделение партии начало выезды в районы. Так, на последней неделе марта мы работали в Вилюйской группе улусов. Встретились с членами УИК Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского улусов. Прошли плодотворные встречи, обсудили рабочие моменты. Нашим активным членам вручили почетные грамоты от имени председателя совета регионального отделения Федота Тумусова, - рассказала руководитель аппарата совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Алена Сысолятина.

У партии три задачи в работе с членами УИК: найти ответственных людей из числа членов и сторонников СРЗП, обучить их, чтобы они грамотно отстаивали интересы партии, и сохранить с ними постоянное взаимодействие на 5 лет.