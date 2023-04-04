В Якутии ищут последние фрагменты ракет-носителей, запущенных с космодрома «Восточный»

Фото из архива Службы спасения РС (Я)

В Кобяйском районе идет работа по вывозу оставшихся фрагментов отделяемых частей ракет-носителей, запущенных ранее с космодрома «Восточный», сообщает Служба спасения Якутии.

Группа из 7 спасателей и 2 работников Госкорпорации «Роскосмос» исследуют горную местность.

– Накануне обнаруженные фрагменты отделяемых частей ракет-носителей были доставлены к вертолетной площадке, откуда несколькими рейсами будут доставлены в пункт назначения, где каждый фрагмент представителями АО «ЦЭНКИ» нумеруется, фиксируется, – рассказал замначальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев.

Найденные детали складируются в специальные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.

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