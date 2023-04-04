В Якутии вскрытие рек ото льда произойдет раньше нормы Фото: Олег УКЛАДОВ

Реки республики вскроются на 1-3 дня раньше нормы, об этом сообщил в прямом эфире на канале «Якутия 24» первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Садовников.

Он отметил, что уровни воды прогнозируются близкими к средним многолетним значениям. Образование заторов специалисты будут контролировать на реке Лене в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и Якутска.

Также заторные явления могут возникать на Амге (в Амгинском и Таттинском районах), Алдане (Усть-Майский и Томпонский районы) и Колыме (Верхнеколымский и Среднеколымский районы).

В зоне затопления могут оказаться 123 населенных пункта в 24 районах республики. В преддверии весеннего половодья уже проводятся командно-штабные учения.

Обеспечивать безопасность на этот период будут более 16 тысяч человек, 3309 единиц техники, свыше 550 единиц плавсредств, 24 воздушных судна (вертолеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты).

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