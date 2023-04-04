В Якутске до конца октября закроют движение по Вилюйскому переулку

Фото: 2ГИС

С 15 апреля по 31 октября будет ограничено движение транспортных средств по переулку Вилюйский на участке от улицы Лермонтова до Объездного шоссе (1-й пусковой комплекс), сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с осуществлением капитального ремонта пер. Вилюйский и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, добавили в мэрии.

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