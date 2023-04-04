В Якутске обсудили подготовку к одному из крупнейших спортивных событий в стране — Международным спортивным играм «Дети Азии»

Фото: Андрей СОРОКИН

VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года на своей исторической родине — в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В них будут участвовать порядка 3000 человек из 30 стран мира, что делает Игры одним из крупнейших спортивных событий в стране.

4 апреля глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел ход подготовки к проведению Игр. Он подчеркнул, что на республику, как организатора, возложена огромная ответственность, и к событию такого уровня необходимо готовиться основательно.

«Мы всегда проводили соревнования на самом высоком организационном уровне. Уверен, что и в следующем году у нас получится организовать настоящий праздник спорта, мира и дружбы», — сказал глава.

На совещании обсудили уровни подготовки по отдельным направлениям: реконструкция и ремонт объектов, благоустройство, размещение, логистика и питание участников, культурная программа, подготовка сборных команд республики.

В 77 квартале Якутска на улице Ильменской построят многофункциональный спортивный зал. Двухэтажный объект общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров с трибунами на 400 мест будет введен к VIII международным летним спортивным играм «Дети Азии».

Соревнования пройдут в 16 спортобъектах города Якутска. В девяти из них запланирован ремонт, который должен быть проведен уже в этом году.

«Олимпийская деревня» разместится на базе Северо-Восточного федерального университета. Там будут организованы тренировки и досуг спортсменов, культурные мероприятия, мастер-классы, экскурсионные программы и многое другое.

По итогам заседания Айсен Николаев поручил согласовать и утвердить на уровне международного комитета «Дети Азии» положение и регламенты Игр.

Напомним, в программу Игр на данный момент входят 17 обязательных видов спорта: баскетбол 3х3, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, борьба кураш, легкая атлетика, мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, самбо, тхэквондо, мини-футбол, хапсагай, художественная гимнастика.

Также включены 5 дополнительных видов спорта: стендовая стрельба, кик-боксинг, шахматы, танцевальный спорт, игра Го. Планируются показательные виды спорта: борьба на поясах «Алыш» и скалолазание.

Международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева.

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