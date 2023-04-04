В Якутии к паводкоопасному периоду подготовят свыше 270 пунктов временного размещения людей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

По предварительному прогнозу гидрометеорологов, в Якутии в зоне затопления могут оказаться 123 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Для эвакуации заблаговременно планируют подготовить 271 пункт временного размещения людей на 22276 мест, заявил председатель ГоскомОБЖ Якутии Дмитрий Лепчиков.

В целом на территории республики имеется 720 ПВР вместимостью до 97 тысяч человек. Однако во время весеннего половодья в готовность будут приведены 271.

«Пункты временного размещения полностью готовы к приему и размещению граждан. Но надеемся, что паводок пройдет без серьезных последствий. Требуемые превентивные мероприятия выполняются вовремя, и все делается для того, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации», — отметил Лепчиков.

С 10 марта ГУ МЧС РФ по Якутии проводит проверки готовности органов местного самоуправления. Проверке подлежат и ПВР.

Лепчиков добавил, что по всем районам заблаговременно уточняется количество маломобильного населения. Это пожилые граждане, тяжелобольные, инвалиды, беременные женщины и дети до 1 года. В населенных пунктах, подверженных угрозе затопления, их порядка 1,6 тыс. До весеннего половодья муниципалитетам рекомендуется заблаговременно отселить их в безопасные места.

Также муниципальным образованиям необходимо проводить разъяснительную работу с населением, чтобы люди знали порядок действия при получении сигнала оповещения.

Так, проживающим в зоне риска нужно знать безопасные маршруты эвакуации, адреса пунктов временного размещения населения, места и сроки отгона скота. Необходимо принять меры по спасению имущества, отогнать транспорт на возвышенные места. Не забывать и о домашних животных, если вы не успели их перевезти в безопасные районы, то рекомендуется не оставлять их на привязи.

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