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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:30

Днем 5 апреля в Якутске ожидаются порывы ветра до 9-14 м/с

Также в Якутске прогнозируется умеренный снег
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 5 апреля в столице республики температура воздуха составит минус 4-6 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Умеренный снег, ветер западный 3-8 м/с, днем порывы 9-14 м/с, поземок. Ночью -10-12°, днем -4-6°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 7 градусов, ветер 2 м/с.

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