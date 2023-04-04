В Якутии выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 4 апреля в Якутии зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 55 случаев, в Усть-Алданском районе — 3 случая, в Ленском районе — 2 случая, в Абыйском, Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском районах — 1 случаю

За сутки лабораториями республики проведено 202 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 806 534 теста.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 98 человек. Лечение в стационарах получают 14,8% больных, в амбулаторных условиях — 85,2%. Из 163 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,2%.

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